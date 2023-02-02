В Россию привезут крупную партию Volkswagen Tiguan Allspace

Кроссоверы с семью посадочными местами будут доступны в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн руб. Автомобили поставляются с дизельным мотором объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с., который работает в связке с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 216 км/ч.