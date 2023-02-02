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3 часа назад

В Россию привезут крупную партию Volkswagen Tiguan Allspace

Газета.Ruиещё 2

Автодилер из Санкт-Петербурга привезет в Россию большую партию кроссоверов Volkswagen Tiguan Allspace, сообщает Autonews.ru.

В Россию привезут крупную партию Volkswagen Tiguan Allspace
Фото: VolkswagenVolkswagen

Кроссоверы с семью посадочными местами будут доступны в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн руб. Автомобили поставляются с дизельным мотором объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с., который работает в связке с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 216 км/ч.

В список оборудования Volkswagen Tiguan Allspace входят светодиодная оптика, 19-дюймовые диски и рейлинги на крыше, а также датчик дождя, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроники спереди и сзади.

Ранее сообщалось, что автомобильные дилеры начали поставлять в Россию лифтбэки и универсалы Volkswagen Arteon 2022 года выпуска. Стоимость лифтбэков начинается от 4,15 млн руб., а универсалов — от 4,3 млн руб.

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