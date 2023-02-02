Hongqi протестировала новый лимузин для первых лиц Китая

Компания Hongqi вывела на горные дороги Китая прототип лимузина L5 нового поколения. Он сохранит в дизайне винтажный стиль, присущий более ранним версиям. Об этом пишет Auto.ru.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

На фото автомобиль полностью покрыт маскировкой, однако уже заметно, что его силуэт будет более обтекаемым, а задние двери заметно увеличатся, что сделает более удобным доступ на второй ряд. Длина машины составит более 5,5 метра.

Новый Hongqi L5, также как и предшественники, будет отличаться развитыми передними крыльями и круглой оптикой. Но у новинки появится гораздо более крупная радиаторная решетка и полностью диодные фары. L5 оснащается 4.0-литровым турбо V8 на 380 л.с. или 6.0-литровым V12 с отдачей в 408 л.с.

Предположительно, представят автомобиль во второй половине 2023 года. Ранее модель выпускалась только для руководства Китая, будет ли она сейчас доступна обычным покупателям, пока неизвестно.