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2 часа назад

В России возобновили производство Lada Niva Urban

Motor.ru

Сообщество Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» сообщило, что первого февраля нынешнего года АвтоВАЗ приступил к сборке внедорожников Lada Niva Urban. При этом отечественный концерн не сообщал о расширении модельного ряда. Кроме того, на официальном сайте компании отсутствует подобная модификация внедорожника. В настоящее время приобрести можно лишь «антикризисные» версии модели, стоимость которых начинается от 800 900 рублей.

В России возобновили производство Lada Niva Urban
Фото: Avtograd News / vk.comAvtograd News / vk.com

Lada Niva Urban представили в 2014 году в качестве «городской» версии внедорожника. Такие автомобили получили пластиковые бамперы, легкосплавные колёсные диски, иную отделку салона, а также кондиционер, улучшенную шумоизоляцию и зеркала заднего вида с электрорегулировками. Вместе с тем, под капотом оставили тот же 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Спустя несколько лет, производство внедорожника прекратили из-за недостаточного спроса.

Какую модификацию получит актуальная Niva Urban, пока неизвестно. Инсайдеры сообщают, что внедорожники красят в темно-зеленый цвет. При этом на официальном сайте АвтоВАЗа отсутствует какая-либо информация о «городской» версии. На портале можно приобрести лишь упрощенные «Нивы» в исполнениях Classic и Luxe, у которых отсутствуют подушки безопасности и ABS. Стоимость «антикризисных» внедорожников начинается от 800 900 рублей.

В октябре прошлого года в Lada Niva Legend и Niva Travel вернули кондиционер и подогрев передних кресел. АвтоВАЗ пошел на такой шаг, поскольку на внедорожники с этими опциями комфорта приходилось большинство продаж.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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