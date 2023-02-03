Седан Geely Emgrand 7 добрался до России

Новый Geely Emgrand 7 появился в России. Как выяснила "Российская газета", один из дилеров выставил на продажу автомобиль за 2 200 000 рублей. Судя по фото, это топовая версия модели.

Фото: Пресс-служба Geely Беларусь Пресс-служба Geely Беларусь

Седан оснащен 114-сильным (142 Нм) атмосферным двигателем 1,5 литра в связке с вариатором. Дорожный просвет при полной загрузке - всего 122 миллиметра. Шасси - со стойками McPherson и полузависимой задней подвеской.

Geely Emgrand 7 на родине называется просто Emgrand. В основе автомобиля лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture). На ней построен, например, Geely Coolray. Дебют модели состоялся в мае 2021 года, автомобиль имеет длину 4638 мм, а размер колесной базы составляет 2650 мм. Для сравнения: у Lada Vesta первого поколения эти параметры равны 4410 мм и 2635 мм соответственно, а у Kia Rio - 4400 мм и 2600 мм.

Модель начали собирать на заводе "Белджи" в прошлом году. В декабре автомобиль поступил в продажу в Беларуси. Версия "Стандарт" обойдется в 45 200 белорусских рублей (1 184 000 российских рублей), комплектация Flagship в 54 200 (1 420 000 рублей). Если у простого исполнения тканевая обивка кресел, аналоговые приборы и мультимедийная система с сенсорным экраном, то у топового Emgrand кожаный салон, виртуальная приборка, круиз-контроль и камера заднего вида.

Когда Geely начнет официальные продажи Emgrand 7 в РФ и сколько будет стоить автомобиль - не сообщается. Некоторые российские дилеры утверждают, что машины появятся в шоу-румах не раньше конца года.

Ранее "РГ" сообщала, что в Россию привезли гибридный Geely Monjaro.

Пресс-служба Geely Беларусь