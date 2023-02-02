Geely зарегистрировала в России название для нового автомобиля

Китайский автопроизводитель Geely зарегистрировал в базе Роспатента торговое наименование Geely Starray, под которым на российском рынке может появиться среднеразмерный седан. Об этом пишет Autonews.
Ожидается, что под маркой Geely Starray на российском рынке начнутся продажи Geely Preface, который был представлен в Китае в 2020 году. Однако пока официальных сообщений о дебюте модели в России нет.
В КНР машина носит название Xingrui. Модель построена на платформе Compact Modular Architecture (CMA), на которой базируется и кроссовер Xingyue, известный в России как Tugella.
Geely Preface обладает двухлитровым турбодвигателем Volvo JLH-4G20TD мощностью 190 л.с., который состыкован с семиступенчатым роботом.
В прошлом году компания изменила решетку радиатора и бампер машины. Эксперты предполагают, что именно рестайлинговая версия, скорее всего, и будет представлена на российском рынке.
По данным Bloomberg, Китай в 2022 году замкнул тройку государств - крупнейших производителей машин в мире. Страна поставила на внешний рынок свыше 2,5 млн автомобилей, пишет. При этом на первом и втором местах оказались Япония и Германия. Четвертое и пятое место заняли соответственно Южная Корея и США.