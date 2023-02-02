Geely зарегистрировала в России название для нового автомобиля

Китайский автопроизводитель Geely зарегистрировал в базе Роспатента торговое наименование Geely Starray, под которым на российском рынке может появиться среднеразмерный седан. Об этом пишет Autonews.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ожидается, что под маркой Geely Starray на российском рынке начнутся продажи Geely Preface, который был представлен в Китае в 2020 году. Однако пока официальных сообщений о дебюте модели в России нет.

В КНР машина носит название Xingrui. Модель построена на платформе Compact Modular Architecture (CMA), на которой базируется и кроссовер Xingyue, известный в России как Tugella.

Geely Preface обладает двухлитровым турбодвигателем Volvo JLH-4G20TD мощностью 190 л.с., который состыкован с семиступенчатым роботом.

В прошлом году компания изменила решетку радиатора и бампер машины. Эксперты предполагают, что именно рестайлинговая версия, скорее всего, и будет представлена на российском рынке.