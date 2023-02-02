Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Geely зарегистрировал название нового седана для российского рынка

Алиса Селезнёва

Китайский автопроизводитель Geely зарегистрировал в базе Роспатента торговое наименование Geely Starray, под которым на российском рынке может появиться среднеразмерный седан. Об этом пишет Autonews.

Geely зарегистрировала в России название для нового автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что под маркой Geely Starray на российском рынке начнутся продажи Geely Preface, который был представлен в Китае в 2020 году. Однако пока официальных сообщений о дебюте модели в России нет.

В КНР машина носит название Xingrui. Модель построена на платформе Compact Modular Architecture (CMA), на которой базируется и кроссовер Xingyue, известный в России как Tugella.

Geely Preface обладает двухлитровым турбодвигателем Volvo JLH-4G20TD мощностью 190 л.с., который состыкован с семиступенчатым роботом.

В прошлом году компания изменила решетку радиатора и бампер машины. Эксперты предполагают, что именно рестайлинговая версия, скорее всего, и будет представлена на российском рынке.

По данным Bloomberg, Китай в 2022 году замкнул тройку государств - крупнейших производителей машин в мире. Страна поставила на внешний рынок свыше 2,5 млн автомобилей, пишет. При этом на первом и втором местах оказались Япония и Германия. Четвертое и пятое место заняли соответственно Южная Корея и США.

Автоновости,Geely,Volvo,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители