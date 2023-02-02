Mercedes-Benz намерен снять с производства большинство купе и универсалов

В ближайшие годы Mercedes-Benz планирует кардинально изменить свой модельный ряд. Как сообщает журнал Car and Driver, некоторые купе, универсалы и внедорожники в сокращенном кузове снимут с производства, а производитель уделит больше внимания дорогим вариантам AMG, Maybach и суперэксклюзивным Mythos.

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Как отмечают топ-менеджеры компании, из 33 вариантов кузова, которые сейчас Mercedes-Benz предлагает в Европе и США, останутся лишь 14. Ключевой ценностью бренда станет комфорт, снижение нагрузки на водителя и расширение персонализированных услуг. Новый набор моделей может повысить прибыль, хоть и будет содержать меньше «эмоциональных» вариантов.

Как отметил старший член стратегической группы Mercedes-Benz, сейчас им «просто не нужны универсалы и неэффективные двухдверные предложения», которые не способны повысить объем продаж.

«Наиболее важными элементами экологичных современных роскошных автомобилей являются пространство и время. Это наш приоритет номер один, а не очередной причудливый стиль кузова, модель, которая работает только в Европе», — заявил он.

В результате, купе и кабриолеты C и E классов перестанут выпускаться в 2023-2024 году. Заменить их должны несколько двухдверных моделей GLE. CLS класс уйдет в 2024 году, а ряд будущих поколений GLE и GLC станут последними в своей родословной. Вместе с тем универсал C-класса для европейского рынка исчезнет после 2028 года. Сейчас ожидается презентация E-класса следующего поколения, однако это будет последний универсал автопроизводителя.