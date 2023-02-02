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2 часа назад

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Niva Urban

Лера Букина

Выпуск автомобилей LADA NIVA Legend 3D в варианте исполнения Urban возобновился. Об этом сообщает Avtograd News со ссылкой на источники.

В России возобновили производство Lada Niva Urban
Фото: Avtograd News / vk.comAvtograd News / vk.com

Отмечается, что сборку наладили с февраля. Компания не делала официальных заявлений на этот счет.

Lada Niva Urban - «городская» версия внедорожника. Перед прекращением сборки она была представлена с легкосплавными колесными диски. В салоне применяли оригинальную отделку и компактное рулевое колесо. Она была оснащена кондиционером, электрозеркалами и расширенной шумоизоляцией.

По данным портала, внедорожник пока красят только в один темно-зеленый цвет «Несси-2».

Сейчас на официальном сайте марки «Нива» можно увидеть две модификации: Classic и Luxe. Первая модель включает электростеклоподъемники, бортовой компьютер и аудиоподготовку, вторая - легкосплавные диски, подогрев передних сидений, электрозеркала и кондиционер.

Информации об АБС и подушках безопасности пока нет. Стоимость составляет от 800 900 рублей.

Ранее пресс-служба Минпромторга сообщила, что на заводе «Балаковорезинотехника» в Саратовской области удалось наладить производство сальников трансмиссии для внедорожников Lada Niva Travel. Площадка начнет серийные поставки на АвтоВАЗ к концу 2023 года.

Ранее вице-президент по продажам и маркетингу компании «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин сообщил, что Chery — главный конкурент российского производителя в борьбе за долю на рынке России.

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