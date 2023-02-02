Названы марки самых угоняемых автомобилей в России в 2022 году

Самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году стали Hyundai Tucson, Kia Sorento, а также Mitsubishi Outlander. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечают эксперты страховой компании «Согласие», самый высокий показатель угонов у корейской марки Hyundai Tucson – 0,43%. На втором месте японская Mitsubishi Outlander – 0,17%, а на третьем корейская Kia Sorento – 0,14%.

По словам начальника отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александра Коротина, уже несколько лет рейтинг самых угоняемых машин в России традиционно возглавляют автомобили марок Hyundai и Kia.

«Эти бренды составляют очень высокую долю в российском автопарке легковых транспортных средств: по данным "Автостата", 5,47% приходится на Hyundai и 5,32% – на Kia. Это является одной из причин их востребованности на черных рынках сбыта запчастей и разборах», – сказал он.

Среди всех похищенных автомобилей, больше всего было угнано черных (28%), белых (27%) и серых (19%) машин. Синие и коричневые авто угоняли в 8,2% случаев, красные – в 5,5%, серебристые и бежевые – в 2,8% случаев.