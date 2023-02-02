Нынешнее поколение Mazda CX-5 может стать последним

В 2022 году Mazda реализовала по всему миру более 365,1 тысячи кроссоверов CX-5. Даже несмотря на то, что продажи модели сократились на 4,4 процента в годовом исчислении, она остается бестселлером японской марки. По информации австралийского Carexpert.com.au, успех на рынке еще не гарантирует, что актуальное поколение CX-5 не станет последним, так как в Mazda «не уверены относительно будущего этого кроссовера». Журналисты выяснили, что Mazda CX-5 может уйти в отставку, уступив место новым среднеразмерным SUV, CX-50 и CX-60.

Фото: Mazda Mazda

«Я не уверен, собираемся ли мы выпустить CX-5 нового поколения», – заявил журналистам продуктовый менеджер Mazda Мицуру Вакийе.

Он отказался вдаваться в подробности, так что журналисты трактовали его неуверенность как то, что Mazda еще не приняла окончательное решение по данному вопросу. Так или иначе, отказ от выпуска модели, которая находится на пике популярности, был бы весьма неожиданным.

Если нынешнее поколение Mazda CX-5 все же окажется последним, то нишу среднеразмерных кроссоверов займут перспективные CX-50 и CX-60. Первый пополнил линейку марки в начале прошлого года, а второй присоединился к нему позже и стал первой моделью Mazda, построенной на заднеприводной платформе. Кроме того, на подходе CX-70 на той же архитектуре – он будет продаваться в США.

Возвращаясь к CX-5, эту модель относительно недавно обновили, так что ее жизненный цикл продлится еще как минимум пару лет. Напомним, с рестайлингом 2021 года кроссоверу подретушировали экстерьер, добавив новую отделку, доработали подвеску и автоматическую коробку передач. Помимо этого, CX-5 стал исключительно полноприводным.