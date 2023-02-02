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2 часа назад

В ЦБ сообщили о росте жалоб россиян на страховщиков из-за ОСАГО

Парламентская газета

В 2022 году число жалоб россиян в Банк России увеличилось на 18,4% — регулятор получил 368 тысяч заявлений от потребителей. Рост числа обращений в ЦБ связывают с введенными санкционными ограничениями, которые вызвали трудности при операциях с валютой, следует из сообщения Центробанка.

В ЦБ сообщили о росте жалоб россиян на страховщиков из-за ОСАГО
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

На жалобы, связанные с введением санкций, пришлось 12,5% от общего количества, при этом больше всего санкционных жалоб (27,6 тысячи) пришлось на банки. По сравнению с 2021 годом удельный вес таких жалоб снизился на 9,6%, отмечает ЦБ.

При этом на 30%, до 59,3 тысячи, выросло число жалоб на страховщиков. Регулятор связывает это с потоком шаблонных запросов об изменении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО.

«Весной на треть выросло число жалоб на проблемы с ремонтом по ОСАГО, в частности, из-за отсутствия запчастей, затягивания сроков ремонта, но с лета количество таких жалоб вернулось на уровень 2021 года», — поясняет Банк России и уточняет, что в целом на проблемы, связанные с убытками по ОСАГО, потребители в 2022 году жаловались реже (-2,3%).

В секторе микрофинансовых организаций участились жалобы на мошенничество, в том числе на оформление злоумышленниками займов на чужое имя. Таких обращений стало больше на 38,6%.

Автоновости,Банк России,
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