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6 минут назад

В России начались продажи хэтчбека Suzuki по цене Lada Vesta

Motor.ruиещё 1

Импортеры продолжают завозить в Россию все новые автомобили по схеме параллельного импорта, то есть без ведома и согласия производителей. Машины ввозят либо небольшими партиями, либо поштучно: в единственном экземпляре, например, в страну прибыл маленький хэтчбек Suzuki Celerio с 3,7-метровым кузовом и литровым мотором. Продавец с портала Drom оценил автомобильчик в 1 590 000 рублей, что равно рекомендованной стоимости Lada Vesta Sport.

В России начались продажи хэтчбека Suzuki по цене Lada Vesta
Фото: SuzukiSuzuki

В объявлении указано, что малолитражка была ввезена в РФ в декабре растаможена в Астрахани, а сейчас ждет хозяина в Санкт-Петербурге. ЭПТС у нее пока нет, но он оформляется. По России серый Suzuki Celerio пока не ездил. Общий пробег составляет 100 километров.

Хэтчбек леворульный, в списке его оснащения числятся система старт-стоп и система удержания на подъеме, центральный замок, сигнализация и полноразмерное запасное колесо с инструментами. В салоне — кондиционер, сенсорный дисплей медиасистемы и мультируль, а также набор фирменных ковриков с логотипом Suzuki. Объем багажника — 313 литров.

Suzuki

В движение Celerio приводит литровый бензиновый двигатель мощностью 68 лошадиных сил (89 Нм крутящего момента). Пару ему составляет роботизированная коробка передач с одним сцеплением.

Suzuki

Маленький хэтчбек Celerio второго поколения был разработан индийской Maruti Suzuki и дебютировал в 2021 году. Он построен на платформе Heartect, которую делит с Ignis, оснащается полузависимой подвеской и барабанными тормозами сзади.

Suzuki

Ранее в Россию привезли Suzuki Hustler 2022 года выпуска. Кей-кар размером с «Оку» появился на официальных сайтах автосалонов, где минимальная стоимость машины составляет 600 000 рублей.

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