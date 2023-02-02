В начале текущего года в России удалось реализовать 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. Данный показатель демонстрирует снижение к аналогичному периоду 2022 года на 47%. Это следует из данных АО «Паспорт промышленный консалтинг», передает агентство «Автостат».

Порядка 80% рынка в январе пришлось на автомобили России и КНР (18,4 тыс. и 17,2 тыс. шт. соответственно). При этом объем рынка марок из КНР увеличился в 2,1 раза, из РФ - на 5%.

Lada, Chery, Haval, Geely и Kia названы наиболее востребованными брендами. Что касается моделей, то Lada Granta опережает другие – продано 12 тыс. единиц в прошлом году. В первой тройке оказались Lada Niva Travel и Niva Legend. Затем идут китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion.

Ранее Министерство промышленности и торговли России сообщило о введении с лета новых правил и требований к выпуску автомобилей в стране.