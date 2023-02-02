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49 минут назад

АвтоВАЗ установил цену обслуживания машин Lada

Car.ru

Отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ внес изменения в стоимость обслуживания. Представлена новая сервисная программа на 2023 год.

АвтоВАЗ изменил цену обслуживания машин Lada в 2023 году
Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов© РИА Новости / Анар Мовсумов

Компания АвтоВАЗ установила новый прайс, который используется при обслуживании транспортных средств марки Lada в 2023 году. С 1 февраля владельцы автомобилей марки Lada могут воспользоваться условиями программы “Сервисный контракт”. Данной программой предусмотрены персональные условия прохождения технического обслуживания. Кроме того, данная программа затрагивает период постгарантийного обслуживания.

Клиенты, которые подпишут данный договор, могут пройти первые ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3) по ценам, установленным на момент даты заключения договора. Прайс на обслуживание транспортных средств указывается в документах.

Программа “Сервисный контракт” также предусматривает оформление страховки от неисправностей уже после завершения обязательств производителя. Страховка действует 1 год или 30 000 км пробега - зависит от того, что наступит раньше.

Еще одна возможность, которой могут воспользоваться клиенты автомобилей марки Lada в рамках данной программы, - помощь на дороге. Установлено максимальное количество обращений - 5 заявок. Эксперты отмечают, что стоимость обслуживания в среднем увеличилась на 4,5%. В 2022 году производитель только один раз менял цены на ТО - в марте.

Стать владельцами программы “Сервисный контракт” автомобилисты могут только в официальных дилерских центрах марки. Предусматривается покупка с оплатой на месте и по кредитной программе. Данным предложением может воспользоваться как физическое, так и юридическое лицо. Сертификат доступен для передачи в случае перепродажи транспортного средства.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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