До России добрался 272-сильный китайский электрокар

Один из крупных столичных дилерских центров привёз по параллельному импорту новый китайский электрический седан Leapmotor C01. Батарейную новинку можно приобрести с разным типом привода и в трёх комплектациях. За базовую версию модели придётся заплатить 3,9 миллиона рублей. В течение года этот же дилер обещает привезти в страну электрический кроссовер Cadillac Lyriq и батарейный минивэн Zeekr 009.

Фото: Leapmotor Leapmotor

Китайский бренд Leapmotor появился в 2015 году. На сегодняшний день модельный ряд компании представлен четырьмя электрокарами разных форм-факторов.

В московском автосалоне доступны седаны с 272-сильным электромотором в трёх разных комплектациях. За базовую заднеприводную версию Standart Range придётся заплатить 3,9 миллиона рублей. Причём в Китае аналогичная модель стоит 193 800 юаней (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).

Полноприводные модификации Performance и High Performance продавец оценил в 4,8 и 5,2 миллиона рублей соответственно. В Поднебесной эти же электрокары можно приобрести за 2,6 и 3 миллиона в переводе на рубли.

В список оснащения Leapmotor C01 входит массивный экран мультимедийной системы с тачскрином, отдельный дисплей для переднего пассажира, цифровая приборная панель со встроенной навигацией, а также отделка салона кожей и множество водительских ассистентов.

Кроме того, в зависимости от исполнения электрокар оборудован аккумуляторами ёмкостью от 78,5 до 90 киловатт-часа, которые позволяют проезжать без подзарядки от 525 до 630 километров.