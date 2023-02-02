Changan начал продавать в России соперника Skoda Octavia

Changan объявил о начале продаж лифтбека Uni-V — модели нового форм-фактора в российской линейке, до этого состоявшей из кроссоверов. Это также второй автомобиль после Uni-K со словом UNI в названии — в китайском написании Yinli (引力), что переводится как «Притяжение». Лифтбек, выступающий в одном классе со Skoda Octavia, на старте предлагают в одной комплектации и с 1,5-литровым турбомотором. Рекомендованная стоимость составляет 2 629 900 рублей.

Фото: Changan Changan

Длина Uni-V — 4,68 метра, ширина — чуть более 1,8 метра, высота — 1,43 метра, а колесная база составляет 2,75 метра.

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Внешне Changan Uni-V походит кроссовер Uni-K, но с поправкой на форм-фактор. У лифтбека (или спорт-седана, как именует его производитель) те же безрамочная решетка радиатора и зауженная светодиодная оптика, а сзади есть активный спойлер, фонарь во всю ширину кормы, прерываемый шильдиком, и диффузор. Правда, патрубков здесь только два: четыре положены «заряженной» версии, которая дебютировала в Китае летом и пока до нас не добралась.

Changan UNI-V

Changan UNI-V

Салоны Uni-V и Uni-K разнятся оформлением передней панели, а также ассиметричного центрального тоннеля и дверных карт, отмеченных яркими акцентами. Uni-V достался слегка иной руль, а вот экраны те же: цифровая «приборка» из трех дисплеев вынесена к ветровому стеклу, чтобы водитель меньше отвлекался от дороги. Справа от нее — 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы в скошенной рамке.

В единственную комплектацию, пока доступную для заказа в России, входят камеры кругового обзора с регистратором, интеллектуальный круиз-контроль, комплекс электронных помощников и другие опции. Салон такого Uni-V обшит перфорированной кожей.

Двигатель безальтернативен — это 1,5-литровый турбомотор семейства BlueCore, развивающий 181 лошадиную силу и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонный «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод передний. Цена — 2 629 900 рублей, в то время как до старта официальный продаж дилеры предлагали модель за три миллиона.