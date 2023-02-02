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16 минут назад

Mercedes-Benz обогнала Tesla и получила лицензию на автопилот третьего уровня

Никита Бородкин

Mercedes-Benz первой в США получила лицензию на автопилот третьего уровня. Как сообщает BusinessToday, система Drive Pilot уже есть в автомобилях S-Class и EQS.

Mercedes-Benz обогнала Tesla и получила лицензию на автопилот третьего уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автопилот третьего уровня подразумевает возможность для водителя полностью отпустить руль во время езды. Человек может заниматься своими делами, однако должен все же быть готов в любой момент взять управление на себя и помочь роботу. Отметим, что основной конкурент в этой сфере Tesla использует в своих авто автопилот второго уровня — при нем водитель обязан находиться за рулем и следить за ситуацией на дороге.

В своих авто Mercedes-Benz опирается на системы помощи водителю под общим названием Drive Pilot. В нее входят камеры, данные GPS и различных датчиков, которые определяют местонахождение автомобиля на дороге, других участников движения и дорожную разметку.

Подчеркивается, что многие компании заявляли, что готовы выпустить соответствующие автомобили с автопилотом третьего уровня, однако в большинстве стран возникает проблема с законодательством. В частности, не определено, кто будет нести ответственность в случае ДТП.

Автоновости,Tesla,Mercedes-Benz,
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