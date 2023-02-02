Рассекречены проекты машин для первых лиц государства

Уникальная выставка открылась в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Здесь представлены модели и эскизы автомобилей первых лиц государства за 100 лет, которые так и не пошли в серию. По представленным экспонатам можно проследить всю историю развития отечественного автопрома.

Фото: Сергей Куксин / РГ Сергей Куксин / РГ

Название выставки - "Дизайн под грифом секретно" - объяснил ее организатор Илья Сорокин.

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- Прежде чем автомобиль выйдет за ворота завода, проводится огромная работа дизайнерская, конструкторская, очень много, эскизов, которые никуда не идут, - поясняет галерист. - Они идут в корзину. Что-то доходит до пластилиновых макетов 1:10, 1:5, потом даже 1:1. Как правило, потом этот пластилин идет на следующие макеты следующих разработок. Как правило, редко что сохраняется. Это если мы говорим об обычных автомобилях. Если мы говорим об автомобилях первых лиц, то на все это накладывается еще и гриф "Секретно". И никто никогда не позволит посмотреть, из чего состоят автомобили, которые мы потом видим на улицах, на которых ездят лидеры страны. Заглянуть через плечо дизайнера, который создает автомобиль для первого лица, это все равно, что посмотреть черновик государственного гимна. Это абсолютно невозможно. Поэтому выставка, которую мы открываем, она не могла бы состояться ни в одном музее. Только в Музее Гаража особого назначения. Здесь объекты, которые будут однажды показаны, и неизвестно, сможем ли мы увидеть их еще раз или они вернутся в свои спецхраны".

Сергей Куксин / РГ

Здесь представлены работы великих советских дизайнеров Валентина Росткова, Юрия Долматовского, Эрика Сабо в виде эскизов, и некоторые, самые счастливые, в виде пластилиновых макетов.

Также на выставке можно узнать, как создавался дизайн нынешнего президентского автомобиля Aurus. Еще 10 лет назад был объявлен открытый конкурс по проекту "Кортеж для президента". На конкурс было прислано 120 работ из разных стран мира. На выставке представлены все эти работы. А также работы профессионального конкурса, который был объявлен в НАМИ. И который послужил основой для создания автомобиля Aurus.

Сергей Куксин / РГ

Как пояснил директор Центра стиля НАМИ, главный дизайнер и руководитель команды, создавшей облик всех автомобилей семейства AURUS, Юрий Черненко, за основу был взят ЗИС 110. Именно поэтому у машины такая высокая решетка радиатора. Но потом, после технических доработок, так как современные двигатели требуют больше воздуха, решетку пришлось расширить. Поэтому внешне автомобиль стал напоминать Rolls-Royce. Но в основе - наш родной ЗИС.

Сергей Куксин / РГ

Именно от ЗИС 110 стартовали все отечественные правительственные лимузины. В том числе и ЗиЛ 4102. В 1988 году были построены два прототипа этой машины. Более светлой окраски и более темной. Темный окрестили "Мишей", светлый - "Раей", в честь Михаила Горбаева и его супруги. На выставке представлена "Рая".

Автомобили должны были быть с несущим кузовом, независимой задней подвеской. В салоне уже тогда предполагалась компьютерная система для считывания и воспроизведения данных, а вместо кассетного магнитофона - проигрыватель компакт-дисков. Но реализовать этот проект не удалось. Началась "перестройка" и заводы остались без денег на производство люксовых машин.

Кстати, из двух прототипов, уцелела только "Рая". "Миша" был полностью уничтожен.

Сергей Куксин / РГ

Ну и конечно, представлен первый отечественный лимузин "Ленинград - 1", который выпускался на "Красном Путиловце". Шесть таких первых машин проехались по 1 мая 1933 года по Леннинграду во время первомайской демонстрации. В планах завода было собрать до конца года 60 таких машин. А вообще - 20 тысяч. Но лично Сталин отказался выделить 2,6 миллиона рублей на перестройку тракторного цеха завода. Путилковский завод до этого собирал тракторы. В итоге все проекты по отечественному лимузину были переданы заводу имени Сталина - тот самый ЗИС.

Кстати, любопытно посидеть в этих машинах. В "Ленинграде-1" даже при большой высоте самого автомобиля, человеку среднего роста уже будет некомфортно даже на VIP-сидениях. А уж про водителя можно и не говорить. Зато уже в ЗиЛ 4102 совершенно иные стандарты комфорта.