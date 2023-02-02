Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой

Lenta.ru

На бывшем заводе Ford в Ленобласти займется производством деревообрабатывающая компания, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области.

На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой
Фото: FORDFORD

Сама площадка принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства, уточнили в пресс-службе. Деревообрабатывающее предприятие арендует часть территории и сейчас занято отладкой производства. Договор аренды был заключен в 2022 году.

Речь идет о заводе во Всеволожске, где до лета 2019 года производились модели Ford Focus и Ford Mondeo. В конце 2021 года площадку передали корейскому производителю, спустя год стало известно, что она перенесла запуск производства автокомпонентов на неопределенный срок.

Ford объявил об окончательном уходе с российского рынка осенью 2022 года: компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с автомобильной группой «Соллерс» партнеру. «Продажа последовала за полным прекращением всех операций в России с марта, включая сборку, поставку комплектующих, IT и технологическую поддержку», — говорилось в сообщении. На СП в Елабуге собирались микроавтобусы Ford Transit. Производственная мощность предприятия составляла 85 тысяч автомобилей в год.

Автоновости,Соллерс Авто,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители