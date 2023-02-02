На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой

На бывшем заводе Ford в Ленобласти займется производством деревообрабатывающая компания, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области.

Фото: FORD FORD

Сама площадка принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства, уточнили в пресс-службе. Деревообрабатывающее предприятие арендует часть территории и сейчас занято отладкой производства. Договор аренды был заключен в 2022 году.

Речь идет о заводе во Всеволожске, где до лета 2019 года производились модели Ford Focus и Ford Mondeo. В конце 2021 года площадку передали корейскому производителю, спустя год стало известно, что она перенесла запуск производства автокомпонентов на неопределенный срок.