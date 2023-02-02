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2 часа назад

Дилер по ошибке продавал Porsche Panamera в 8 раз дешевле реальной стоимости

Motor.ru

Один из официальных дилеров Porsche в Китае напутал с рекламной кампанией и открыл прием заказов на новую Panamera по стартовой цене в 124 тысячи юаней (примерно 1,2 миллиона рублей). На самом же деле начальная стоимость модели в восемь раз выше – 998 тысяч юаней. Прежде чем продавец заметил ошибку и убрал недостоверную информацию с сайта, за дешевой Panamera выстроилась очередь из клиентов, успевших внести депозит. В дело пришлось вмешаться головному офису Porsche AG.

Дилер по ошибке продавал Porsche Panamera в 8 раз дешевле реальной стоимости
Фото: PorschePorsche

И дилер, и сама компания признали ошибку. Представители Porsche лично связались с каждым клиентом, предоплатившим автомобиль, принесли извинения и пообещали вернуть деньги в течение 48 часов. Эта история вызвала резонанс и ее активно обсуждали в социальной сети Weibo – там опубликованы и посты разочарованных клиентов, так и не получивших Panamera за цену в восемь раз ниже реальной.

Согласно официальной статистике за 2022 год, Porsche поставила в Китай 93,2 тысячи новых автомобилей против почти 96 тысяч в 2021-м. В целом на КНР приходится примерно треть мировых продаж Porsche, а выручка составляет почти 12 миллиардов долларов. Panamera – третья по популярности модель марки в мире. Она уступает по продажам Cayenne и Macan.

Официальные поставки автомобилей Porsche (как и других марок, принадлежащих Volkswagen) в Россию были остановлены весной 2022 года. Однако это не мешает новинкам попадать на наш рынок – их возят по параллельному импорту без согласия правообладателя. В том числе и из Китая.

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