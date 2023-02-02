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2 часа назад

«АвтоВАЗ» опроверг информацию о раскупленных Lada Vesta

Говорит Москва

Машины этой модели можно приобрести в дилерской сети предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» опроверг информацию о раскупленных Lada Vesta
Фото: ТАССТАСС

«Некоторое количество Lada Vesta первого поколения осталось в сети у дилеров», — сказал ТАСС представитель «АвтоВАЗа».

При этом ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила, что Lada Vesta в некоторых салонах закончилась ещё летом. «Ждём начала производства обновлённой версии», — отметили в ассоциации.

Производство Lada Vesta приостановили в мае прошлого года на фоне санкций и отсутствия комплектующих. Собирать модель с механической коробкой передач начнут в текущем году.

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