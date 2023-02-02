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2 часа назад

В России появится своя автомобильная мультимедийная система

Inc-News

Мобильный оператор МТС в РФ приступит к выпуску собственной российской мультимедийной системы для авто уже в этом году.

В России появится своя автомобильная мультимедийная система
Фото: Inc-NewsInc-News

По проекту отечественные мультимедиосистемы будут тверского производства, а некоторые элементы для них планируется приобретать в Китае. По одной из версий сборкой систем займется завод собирающий планшеты, который был запущен годом ранее и принадлежит крупному производителю электроники «Аквариус».

Информация о системе пока скудная, известно точно, что базой станет операционная система Linux. Рассматривается также вариант на Linux, совмещенной с Android, для этого МТС нужно согласие Google. У аналогичных механизмов возможна функция поддержки связи со смартфонами, для ее работы нужна сертификация Apple и Google. В мультимедиосистему встроят навигацию, систему кондиционера, а дисплей будет сенсорный.

В планы МТС входит ежегодный выпуск не менее 10 тысяч устройств, которые будут востребованы отечественными и китайскими автопроизводителями.

Опыт в производстве такого рода у МТС уже есть. Вспомним налаженный в 2019 году выпуск устройств для автомобилей Lada, Toyota, Volkswagen и других марок, на платформе «Яндекс.Авто» под своим брендом. К сожалению 2020 год стал финальным для этой затеи из-за прекращения поддержки этих систем.

Автоновости,Toyota,Volkswagen,Lada,Аквариус,Google,МТС,Apple,
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