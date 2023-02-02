В России появится своя автомобильная мультимедийная система

Мобильный оператор МТС в РФ приступит к выпуску собственной российской мультимедийной системы для авто уже в этом году.

По проекту отечественные мультимедиосистемы будут тверского производства, а некоторые элементы для них планируется приобретать в Китае. По одной из версий сборкой систем займется завод собирающий планшеты, который был запущен годом ранее и принадлежит крупному производителю электроники «Аквариус».

Информация о системе пока скудная, известно точно, что базой станет операционная система Linux. Рассматривается также вариант на Linux, совмещенной с Android, для этого МТС нужно согласие Google. У аналогичных механизмов возможна функция поддержки связи со смартфонами, для ее работы нужна сертификация Apple и Google. В мультимедиосистему встроят навигацию, систему кондиционера, а дисплей будет сенсорный.

В планы МТС входит ежегодный выпуск не менее 10 тысяч устройств, которые будут востребованы отечественными и китайскими автопроизводителями.