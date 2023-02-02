GM выплатит почасовым работникам рекордные премии

Американская автомобильная корпорация General Motors выплатит почасовым работникам рекордные премии по итогам 2022 года. Об этом пишет обозреватель Стив ДаСильва в статье для портала Jalopnik.

По мнению автора, крупные компании нередко «вознаграждают» сотрудников достаточно скромно, либо без учета их потребностей и интересов. К примеру, устраивают вечеринки в комнате отдыха.

Обозреватель отметил, что GM стоит особняком на общем фоне. В компании принято премировать работников «тем, что действительно улучшает их жизнь: деньгами».

В рамках контракта с United Auto Workers корпорация планирует выплатить персоналу пятизначные бонусы. Максимальный размер премии составит $12750, что является рекордом для американских компаний, уточнил Стив ДаСильва.

Автор статьи пояснил, что чеки работников GM напрямую зависят от прибыли автогиганта. Каждый миллиард долларов, заработанный компаний, принесет каждому почасовому работнику $1 тыс.