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1 час назад

General Motors выплатит почасовым работникам рекордные премии

Илья Родин

Американская автомобильная корпорация General Motors выплатит почасовым работникам рекордные премии по итогам 2022 года. Об этом пишет обозреватель Стив ДаСильва в статье для портала Jalopnik.

GM выплатит почасовым работникам рекордные премии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора, крупные компании нередко «вознаграждают» сотрудников достаточно скромно, либо без учета их потребностей и интересов. К примеру, устраивают вечеринки в комнате отдыха.

Обозреватель отметил, что GM стоит особняком на общем фоне. В компании принято премировать работников «тем, что действительно улучшает их жизнь: деньгами».

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В рамках контракта с United Auto Workers корпорация планирует выплатить персоналу пятизначные бонусы. Максимальный размер премии составит $12750, что является рекордом для американских компаний, уточнил Стив ДаСильва.

Автор статьи пояснил, что чеки работников GM напрямую зависят от прибыли автогиганта. Каждый миллиард долларов, заработанный компаний, принесет каждому почасовому работнику $1 тыс.

Вместе с тем, заметил обозреватель, крупные премии не коснутся сотрудников, получающих постоянный оклад. В их бонусных чеках будут существенно меньшие суммы.

Автоновости,General Motors,
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