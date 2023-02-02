Honda Integra стала хэтчбеком

Компания GAC-Honda представила модель Integra в кузове хэтчбек. Такие машины будут продаваться в Китае, и их не стоит путать с американским лифтбеком Acura Integra. Китайская модель представляет собой перелицованный Civic. У них даже общий набор силовых установок. Базовой считается «турбочетвёрка» 1.5. Также есть гибридная трехмоторная система e:HEV, расходующая 4,39 литра топлива на сто километров пробега.

Фото: Honda Honda

Сегодня в мире есть две разные «Интегры». В США так называется лифтбек Acura с мотором от Civic Si, в Китае — разновидность Civic. Модель Honda Integra выпускает предприятие GAC-Honda, и недавно в её гамму добавили хэтчбек.

Его предлагают с «турбочетвёркой» 1.5 (182 л.с., 240 Нм) в паре с вариатором либо «механикой» и с гибридной силовой установкой e:HEV, как на европейском Civic.

Система e:HEV — это работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый двигатель 2.0 с термическим КПД 41 процент, два электромотора, литий-ионная батарея и трансмиссия с фиксированным передаточным числом. Комбинированная отдача — 184 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. Средний расход топлива составляет 4,39 литра на «сотню» (цикл WLTC), выбросы углекислого газа — около 110 граммов на километр.

Acura показала возрожденную Integra c «механикой»