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1 час назад

Honda Integra стала хэтчбеком

Motor.ru

Компания GAC-Honda представила модель Integra в кузове хэтчбек. Такие машины будут продаваться в Китае, и их не стоит путать с американским лифтбеком Acura Integra. Китайская модель представляет собой перелицованный Civic. У них даже общий набор силовых установок. Базовой считается «турбочетвёрка» 1.5. Также есть гибридная трехмоторная система e:HEV, расходующая 4,39 литра топлива на сто километров пробега.

Honda Integra стала хэтчбеком
Фото: HondaHonda

Сегодня в мире есть две разные «Интегры». В США так называется лифтбек Acura с мотором от Civic Si, в Китае — разновидность Civic. Модель Honda Integra выпускает предприятие GAC-Honda, и недавно в её гамму добавили хэтчбек.

Его предлагают с «турбочетвёркой» 1.5 (182 л.с., 240 Нм) в паре с вариатором либо «механикой» и с гибридной силовой установкой e:HEV, как на европейском Civic.

Система e:HEV — это работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый двигатель 2.0 с термическим КПД 41 процент, два электромотора, литий-ионная батарея и трансмиссия с фиксированным передаточным числом. Комбинированная отдача — 184 лошадиные силы и 315 Нм крутящего момента. Средний расход топлива составляет 4,39 литра на «сотню» (цикл WLTC), выбросы углекислого газа — около 110 граммов на километр.

Acura показала возрожденную Integra c «механикой»

Американская Acura Integra совсем другая. Стандартно лифтбек оснащен турбомотором 1.5 (203 л.с. и 260 Нм) и вариатором, но для версии A-Spec можно выбрать шестиступенчатую «механику» с функцией согласования оборотов. Основу пятидверки составляет седан Honda Civic одиннадцатого поколения, однако большинство внешних панелей оригинальные, не говоря о фарах и фонарях. Цены стартуют с 31 300 долларов (2,2 млн рублей). А вот сколько стоит китайский хэтчбек, пока неизвестно.

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