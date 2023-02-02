На МКАДе заработало табло, предупреждающее водителей об аварии

В телеграмм-канале «Пробок.Нет» опубликовали фотографию, сделанную на 64 километре Московской кольцевой автодороги. На снимке запечатлели мультимедийное табло, на которое выведена информация о том, что впереди произошла авария. Информация о ДТП или других дорожных ситуациях будет поступать на комплекс в автоматическом режиме с помощью интеллектуальной транспортной системы. Несмотря на то, что нововведение призвано улучшить безопасность на дороге, некоторые водители считают, что табло будет только мешать.

Фото: © Телеграмм-канал «Пробок.Нет» © Телеграмм-канал «Пробок.Нет»

Судя по фотографии, табло с надписью «впереди авария» закреплено на мачтах освещения, расположенных на разделительном барьере МКАДа. Кроме словесного предупреждения на мониторе изображены два столкнувшихся автомобиля. Причем информация подана в красно-белых цветах, которые, по мнению разработчиков, точно привлекут внимание водителей.

Новое табло пока установили в единственном экземпляре. Информация о произошедшей аварии будет поступать на стенд в автоматическом режиме при помощи интеллектуальной транспортной системы, развернутой в Москве. Помимо ДТП на монитор можно выводить информацию о дорожных работах или других ограничениях на трассе.

Несмотря на желание городских властей сделать ситуацию на дорогах безопаснее, многие автомобилисты скептически смотрят на нововведение. По мнению водителей, информационное табло похоже на рекламу, которая отвлекает от дороги. Некоторые же и вовсе считают, что система бесполезна, поскольку узнать об аварии можно по образовавшейся пробке.