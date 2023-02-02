Модели УАЗ станут безопаснее к 2024 году

В ближайшее время автомобили марки УАЗ могут стать более безопасными. Для этого производитель проведет ряд модернизаций.

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Наиболее важным параметром любого автомобиля является его безопасность. Современные транспортные средства должны отвечать определенным параметрам. Автопроизводитель повышает действующие стандарты, чтобы повысить спрос на собственную продукцию.

В ближайшее время внедорожники УАЗ “Патриот” и “Пикап” могут получить дополнительные опции, которые повысят их уровень безопасности. Автопроизводитель из Ульяновска рассматривает возможность возвращения некоторых функций в автомобили в 2023 и 2024 году.

Так, УАЗ планирует снова ставить систему ABS, систему курсовой устойчивости. Кроме того, автомобили должны получить подушки безопасности. По предварительной информации, такие модернизации будут проведены до середины 2024 года. Представители бренда сообщили, что в настоящее время нет планов по сокращению модельного ряда. Статистика продаж показывает, что все модели пользуются спросом.

В прошлом году производитель выпустил 35 000 внедорожников. Такие объемы не считаются максимальными - компания будет наращивать сборку и продолжит работать над увеличением процента локализации. Еще одна актуальная задача - обеспечить предприятие необходимыми комплектующими для бесперебойной сборки транспортных средств.