В Москве начали тестировать систему фиксации непропуска спецтранспорта

В Москве заработал комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Сейчас он функционирует в тестовом режиме на одной из московских машин скорой помощи. Штрафы на основании полученных данных этого комплекса пока выписываться не будут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что теперь столичные водители якобы могут «моментально получить штраф», если не пропустят «скорую» или специальное «авто с 103 на борту».

В ЦОДД подтвердили, что камеры установлены только на один автомобиль скорой помощи.

«В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ведомстве.