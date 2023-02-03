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59 минут назад

В Москве начали тестировать систему фиксации непропуска машины скорой помощи

Газета.Ruиещё 4

В Москве заработал комплекс, который фиксирует непропуск спецтранспорта. Сейчас он функционирует в тестовом режиме на одной из московских машин скорой помощи. Штрафы на основании полученных данных этого комплекса пока выписываться не будут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В Москве начали тестировать систему фиксации непропуска спецтранспорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Telegram-канал Mash писал, что теперь столичные водители якобы могут «моментально получить штраф», если не пропустят «скорую» или специальное «авто с 103 на борту».

В ЦОДД подтвердили, что камеры установлены только на один автомобиль скорой помощи.

«В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ведомстве.

В 2019 году в России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи. Согласно новому закону, за отказ пропустить карету скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом будет предусмотрен штраф в размере 5000 руб., либо лишение прав от трех месяцев до года. Раньше наказание предусматривало штраф до 500 руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.

Автоновости,Правительство Москвы,
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