Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Доля машин марки Lada на российском рынке достигла 43%

Car.ru

Продажи машин семейства Lada достигли рекордных показателей, доля марки на российском рынке выросла до 43%. Наблюдается положительная тенденция, модели АвтоВАЗа стали лучше раскупаться, за ними следуют «китайцы».

Раскрыта рекордная доля машин марки Lada на российском рынке
Фото: ТАССТАСС

В период с 23 по 29 января нынешнего года 6451 россиян купил легковые машины с шильдиком Lada. Ранее подобные результаты были зафиксированы в период 5-13 ноября 2022 года. Эксперты отмечают, что марка Lada в настоящее время является лидером продаж.

Видео дня

Эксперт назвал потенциального конкурента Lada Vesta

На второй позиции находится китайский бренд Нaval с 1591 проданным автомобилем с 23 по 29 января нынешнего года. На третьей строке – компания Chery Automobile, реализовано 1503 единицы техники. Автомобили ещё одного производителя из КНР – Geely Holding Group, приобретены в количестве 1258 экземпляров.

Пятое место занимает южнокорейская компания Kia Motors с 634 реализованными дилерами автомобилями. Далее отмечена продукция китайского бренда EXEED, приобретено 553 автомобиля. Следом эксперты назвали компанию Hyundai. Согласно имеющимся данным, 404 российских автомобилиста предпочли стать владельцами машин данного южнокорейского производителя.

Автомобили бренда OMODA также востребованы – приобретена 351 машина. Далее следуют японские компании: Toyota с 329 экземплярами и Mitsubishi Motors с 196 реализованными машинами. Российский производитель внедорожников УАЗ за названый период реализовал 195 единиц техники.

Наблюдается рост активности китайских компаний. Россияне изучают модели автомобилей, предлагаемых ведущими производителями из КНР.

В Поднебесной имеются порядка 20 крупных автомобилестроительных структур. Каждая из них обладает производственными мощностями, позволяющими выпускать современные легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Лидером является SAIC Motor. Далее следуют: FAW Group, Dongfeng Motor Corporation, Changan Automobile, Guangzhou Automobile Industry Group, BAIC Group и Geely Holding Group. Перечень продолжают: Great Wall Motors, Chery Automobile, BYD Company Limited, JAC Motors, Sany Heavy Industry, Sinotruk Hong Kong, Changan Automobile и Zoomlion Heavy Industry.

Существуют также около десяти дочерних автомобилестроительных предприятий, принадлежащих более крупным структурам. Наряду с ними работают совместные предприятия на основе соглашений с ведущими европейскими и американскими компаниями.

Автоновости,Lada Vesta,BYD,Chery,Geely,FAW,УАЗ,Hyundai,Kia,Toyota,Mitsubishi,Lada,Mitsubishi Motors,Hyundai,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители