Раскрыта рекордная доля машин марки Lada на российском рынке

Продажи машин семейства Lada достигли рекордных показателей, доля марки на российском рынке выросла до 43%. Наблюдается положительная тенденция, модели АвтоВАЗа стали лучше раскупаться, за ними следуют «китайцы».

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В период с 23 по 29 января нынешнего года 6451 россиян купил легковые машины с шильдиком Lada. Ранее подобные результаты были зафиксированы в период 5-13 ноября 2022 года. Эксперты отмечают, что марка Lada в настоящее время является лидером продаж.

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На второй позиции находится китайский бренд Нaval с 1591 проданным автомобилем с 23 по 29 января нынешнего года. На третьей строке – компания Chery Automobile, реализовано 1503 единицы техники. Автомобили ещё одного производителя из КНР – Geely Holding Group, приобретены в количестве 1258 экземпляров.

Пятое место занимает южнокорейская компания Kia Motors с 634 реализованными дилерами автомобилями. Далее отмечена продукция китайского бренда EXEED, приобретено 553 автомобиля. Следом эксперты назвали компанию Hyundai. Согласно имеющимся данным, 404 российских автомобилиста предпочли стать владельцами машин данного южнокорейского производителя.

Автомобили бренда OMODA также востребованы – приобретена 351 машина. Далее следуют японские компании: Toyota с 329 экземплярами и Mitsubishi Motors с 196 реализованными машинами. Российский производитель внедорожников УАЗ за названый период реализовал 195 единиц техники.

Наблюдается рост активности китайских компаний. Россияне изучают модели автомобилей, предлагаемых ведущими производителями из КНР.

В Поднебесной имеются порядка 20 крупных автомобилестроительных структур. Каждая из них обладает производственными мощностями, позволяющими выпускать современные легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Лидером является SAIC Motor. Далее следуют: FAW Group, Dongfeng Motor Corporation, Changan Automobile, Guangzhou Automobile Industry Group, BAIC Group и Geely Holding Group. Перечень продолжают: Great Wall Motors, Chery Automobile, BYD Company Limited, JAC Motors, Sany Heavy Industry, Sinotruk Hong Kong, Changan Automobile и Zoomlion Heavy Industry.