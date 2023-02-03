Предприниматель нашел способ заработать на виновниках ДТП

В мировых и районных судах Санкт-Петербурга с января 2021 года скопилось около 650 однотипных исков к виновникам ДТП прошлых лет, с которых пытаются взыскать разницу между выплаченными страховой компанией компенсациями и фактическими затратами на ремонт автомобиля. Почти во всех разбирательствах истцом выступает предприниматель Юрий Осипов , пишут «Известия».

По данным издания, схема взыскания денег с виновников выглядит вполне законно: владелец автосервиса получает от страховой компании деньги на ремонт, затем выкупает у пострадавшего автомобилиста право цессии (возможность требовать задолженность с виновника) и через некоторое время (до нескольких лет) подают против виновника ДТП иск в суд, гле пытается взыскать разницу между понесенными расходами и выплатой от страховой компании. Во многих случаях суд при этом встает на сторону истца.