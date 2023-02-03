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47 минут назад

Ford рассказал о миллиардных убытках

Лера Букина

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. оценил чистый убыток по итогам прошлого года в 1,981 млрд долларов. Соответствующие данные содержатся в отчетности компании, передает агентство «Прайм».

Ford рассказал о миллиардных убытках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В предыдущем году прибыль фирмы составила 17,937 млрд долларов.

Разводненный убыток в пересчете на акцию в 2022 году достиг 0,49 доллара после прибыли в 4,45 доллара годом ранее. Также зафиксирован рост выручки на 16%, до 158,057 миллиарда долларов.

Компания также сообщила о падении чистой прибыли за четвертый квартал в 9,5 раза, до 1,289 миллиарда долларов, после прибыли в 12,282 миллиарда в 2021-м. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,32 доллара после 3,03 доллара годом ранее.

Скорректированный показатель прибыли составил 0,51 доллара, тогда как ранее прогнозировался уровень в 0,62 доллара.

Фирмой также зафиксировано увеличение выручки за эти три месяца - на 17% к предыдущему году, до 44 миллиардов долларов.

Вышеуказанные значение отличаются от прогнозов, которые раньше давала Ford – компания ожидала получить более высокие результаты. Такая динамика наблюдается из-за нестабильности в цепочках поставок и производстве. Фирме пришлось потратить больше средств чем, чем обычно.

Компанию Ford основали в 1903 году. Число ее сотрудников по всему миру составляет 173 тыс. человек.

Автоновости,Ford,
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