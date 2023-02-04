КамАЗ начал выпускать новые тягачи, которым нипочем санкции. Пресс-служба автогиганта объявила о возобновлении полномасштабного производства грузовиков нового поколения К5. В феврале с конвейера КамАЗа сойдёт 272 тягача КАМАЗ-54901, план к концу первого квартала — ежемесячная сборка 500 грузовиков. На исходный КамАЗ-54901 ставился ведущий мост Daimler, автоматизированная коробка передач ZF и турбодизель Р6 немецкой фирмы Liebherr.

Фото: © КамАЗ © КамАЗ

В пресс-релизе КамАЗа сказано, что из 272 тягачей семейства К5, которые выпустят в феврале, только 70 единиц будет изготовлено «с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах». Постепенно доля санкционно устойчивых машин увеличится. Детально не сообщается, как КамАЗу удалось за девять месяцев «импортозаместить» целую плеяду деталей.

По неподтверждённым данным, КамАЗу поможет чугунолитейное производство в Казахстане. В соседней стране собираются выпускать важнейшие компоненты мостов, двигателей внутреннего сгорания и коробок передач. План КамАЗа на 2023 год — выпуск более чем десяти тысяч тягачей нового поколения К5. Со временем кабина К5 появится на бортовых грузовиках, самосвалах и спецтехнике.