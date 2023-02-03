"АвтоВАЗ" может оснастить авто Lada новыми усилителями руля

«АвтоВАЗ» получил от махачкалинского завода «Авиаагрегат» опытные образцы электроусилителей рулевого управления (ЭУР). Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: LADA LADA

Отмечается, что в ближайшее время махачкалинские электроусилители руля будут тестировать на автомобилях семейства Lada Granta. Причем производитель настолько уверен в успешности будущих испытаний, что уже прорабатывает серийное производство ЭУР для вазовских конвейеров.

В сентябре 2022 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» пока не может найти замену одной трети запчастей для выпуска автомобилей Lada. По его словам, автопроизводителю пока не удалось найти альтернативу примерно 1,5 тыс. компонентам в среднем из 4,5 тыс., из которых собираются машины бренда.