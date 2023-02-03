Спорткары Porsche и Bentley попали под отзыв

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, более 24 тысяч спорткаров Porsche и Bentley попали под отзыв из-за наличия проблем с водяным насосом в Штатах.
Со стороны компании Bentley отзыв затронет модели Continental GT 2020 года выпуска и модели Continental GTC 2019 года выпуска. Всего автопроизводитель планирует отозвать 650 автомобилей.
Компания Porsche отзовет около 24 тысяч автомобилей. Проблемы были обнаружены у семейства Panamera.
Владельцам машин, попавших под отзыв, будет предложено самолично доставить автомобиль в дилерский центр для проведения ремонтных работ.