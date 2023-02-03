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6 минут назад

TAG Heuer представила новый хронограф в стиле гоночных Porsche

Motor.ru

Часовая мануфактура TAG Heuer представила новый хронограф, созданный в сотрудничестве с Porsche. Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing оснащен автоматическим механизмом Calibre Heuer 02 с 80-часовым запасом хода и стоит 676 тысяч рублей. Вдохновением для специальной серии стало богатое наследие обоих брендов и их тесная связь с автоспортом.

TAG Heuer представила часы в стиле гоночных Porsche
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пути TAG Heuer и Porsche переплетаются вот уже 70 лет и корнями уходят в гонки Carrera Panamericana (1950—1954). Победа в них считалась величайшим достижением, поэтому свой успех Porsche отметила выпуском 911 Carrera RS 2.7. То же самое имя для нового хронографа в 1963 году выбрал и Джек Хоэр. На это его натолкнула встреча с братьями Рикардо и Педро Родригесом на «12 часах Себринга» 1962-го и их рассказ об одной из самых опасных гонок на планете.

Motor.ru
Motor.ru

Хронограф TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing буквально пропитан духом гонок. Черный стальной корпус с DLC-покрытием (Diamond Like Carbon) удачно сочетается с акцентами цвета тепловых искр. Через заднюю прозрачную крышку виден мануфактурный механизм Calibre Heuer 02, полностью изготовленный на заводе TAG Heuer в Шевене и состоящий из 168 деталей, включая колонное колесо, вертикальную передачу и ротор в виде трехспицевого руля. Запас хода — до 80 часов.

Безель керамический, с тахиметрической шкалой. Стекло сапфировое. Ремешок выполнен из телячьей кожи, отделан «под углепластик» и прострочен оранжевыми нитками, как сиденья спорткаров. Хронограф уже поступил в продажу. На российском сайте TAG Heuer его цена составляет 676 тысяч рублей. Альтернативой могут стать TAG Heuer Carrera Porsche за 637 тысяч или смарт-часы Connected Calibre E4 Porsche Edition за 265 тысяч.

Автоновости,Porsche,Педро Родригес,
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