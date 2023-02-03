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30 минут назад

«Москвичу» хотят добавить подогрев сидений. Сейчас его нет

Motor.ru

Завод «Москвич» на сегодняшний день производит кроссоверы без подогрева сидений. Как выяснил Autonews у представителей компании, это упущение в будущем планируют исправить: «Москвичи» уже на заводе будут дооборудовать «теплым» пакетом, включающим в себя популярный у россиян обогрев кресел. Пока же опцию предлагают добавить дилеры марки — за дополнительную плату.

В стандартном списке оснащения «Москвича 3» с 1,5-литровым турбомотором числятся электропривод зеркал и стекол, датчик света, люк в краше и ESP. В салоне — однозонный климат-контроль, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и аудио с шестью динамиками. Водителю помогают круиз-контроль, парктроник и камера заднего вида. Мотор запускается с кнопки. Стоимость автомобиля стартует от 1,97 миллиона рублей.

Подогрева сидений нет в перечне оборудования даже «топовой» комплектации. На заводе сообщили, что он будет добавлен в рамках повышения адаптированности китайской модели к российскому климату. Когда это случится, пока неизвестно. Также кроссоверу обещают улучшить антикоррозионное покрытие.

Впрочем, пробел готовы восполнить дилеры. Как выяснил «Авто.ру», некоторые продавцы могут дооснастить «Москвичи» подогревом и за дополнительную плату. Фиксированной цены нет — ее будут устанавливать в индивидуальном порядке. В то же время дилеры могут компенсировать отсутствие опции различными бонусами.

Ранее стало известно, что «Москвичи» не успели включить в госпрограмму льготного автокредитования. То есть, на них не распространяются скидки до 20 процентов при покупке машины с ДВС и до 25 процентов — при покупке электрокара. По словам дилеров, льготы не стоит ждать до марта.

Автоновости,Видео,
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