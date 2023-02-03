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1 час назад

В России вдвое выросли продажи Lada Granta и Niva

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Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин сообщил, что по итогам января нынешнего года официальные дилерские центры бренда продали в стране 17 468 пассажирских и коммерческих автомобиля. Наибольшим спросом пользовалась бюджетные Granta, а также внедорожники Niva. По данным специалистов, в первый месяц 2023 года количество продаж этих моделей выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России вдвое выросли продажи Lada Granta и Niva
Фото: Lada Granta© LadaLada Granta© Lada

Наибольшей популярностью у российских покупателей в январе пользовалась Lada Granta. В первый месяц года в стране реализовали 11 905 бюджетных автомобиля, что на 115,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Что касается семейства Lada Niva, то за январь нашли своих владельцев 4950 внедорожников, что на 94 процента больше, чем в прошлом году. Причём продажи модификации Travel выросли на 123,7 процента, а версия Travel прибавила 63,2 процента.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Благодаря Granta и Niva, АвтоВАЗ практически повторил прошлогодний результат, когда линейка состоял из шести моделей. Вместе с тем, доля отечественных моделей в стране превысила 40 процентов, что говорит о востребованности российских машин у наших соотечественников. Отчасти на сложившуюся ситуации повлияли госпрограммы по стимулирования спроса на автомобили Lada.

Накануне стало известно, что из-за дефицита комплектующих новые Lada Vesta могут собирать из запчастей Granta. Специалисты сообщили, что автозавод испытывает сложности с некоторыми деталями.

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