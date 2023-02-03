Mazda готовит новую версию флагманского кроссовера

Несколько дней назад состоялась мировая премьера Mazda CX-90 - самого большого кроссовера японской марки, трёхрядного флагмана американской линейки бренда. Для Европы и Японии "Мазда" готовит версию поменьше - CX-80, который станет идеологическим преемником CX-8.

Фото: www.bestcarweb.jp www.bestcarweb.jp

Mazda CX-8 дебютировал в 2017 году, как альтернатива CX-9 для японского рынка. Размер колёсной базы у моделей одинаковый - 2930 мм, а вот габариты "восьмёрки" чуть скромнее: 4900 против 5065 мм, ширина урезана с 1961 до 1840 мм, на 17 мм меньше высота - 1730 мм.

По данным журнала Best Car, CX-80 будет чуть крупнее CX-8: это +25 мм в длину, +45 мм в ширину и +10 мм в высоту. Достаточно ли этого, чтобы модели сосуществовали или "Мазда" может пожертвовать CX-8, как это может быть сделано с мировым бестселлером марки - кроссовером Mazda CX-5.

Новому Mazda CX-80 прочат те же силовые агрегаты, которые есть у CX-60: бензиновые двигатели - четырёхцилиндровый объёмом 2,5 литра и рядная "шестёрка" объёмом 3,3 литра, "мягкий" гибрид на базе дизеля и полноценный гибрид с возможностью подзарядки от розетки.

Для чего "Мазде" понадобился CX-80, когда есть CX-8? Во-первых, расширения европейской линейки кроссоверов, потому как CX-8 - предложение лишь японского рынка. Во-вторых, новинка может стать "работой над ошибками", предложив больше пространства в салоне, особенно для пассажиров третьего ряда, на котором в CX-8 могут сидеть люди ростом не выше 170 см. В-третьих, CX-80 предложит более современные с точки зрения экологии силовые установки.