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1 час назад

Полярный вездеход Venturi пришлось доработать из-за слишком теплого антарктического лета

Motor.ru

Фирме Venturi пришлось адаптировать электрический полярный вездеход Antarctica под антарктическое лето. Машине стало трудно пробираться через подтаявший снег, поэтому ей заменили ведущие колеса гусеничного привода, а также улучшили охлаждением кабины и силовой установки. На бельгийской станции Принцесса Елизавета крошечный вездеход работает с декабря 2021 года и за первое лето в Антарктиде он наездил 500 километров.

Полярный электровездеход пришлось доработать из-за слишком теплого лета в Антарктиде
Фото: Motor.ruMotor.ru

Монегасская компания Venturi известна прежде всего как участник чемпионата Формулы-E и создатель электрического стримлайнера Buckeye Bullet 3, разогнавшегося в Бонневиле до 576 километров в час. Однако в 2018-м фирма представила первый в мире электрический вездеход для полярников. Его назвали Antarctica, и уже в декабре 2021-го машиной начали пользоваться сотрудники бельгийской научной полярной исследовательской станции Принцесса Елизавета.

Venturi

Antarctica создавался для работы в условиях экстремально низких температур, до -50 градусов Цельсия. Но сейчас на Земле Королевы Мод где-то около -10, поэтому Venturi пришлось немного доработать вездеход. Во-первых, ему заменили зубчатые колеса, так как, забиваясь мокрым снегом, они стали мешать движению и создавать лишние вибрации. Во-вторых, добавили воздуховоды и вентиляционные решетки для охлаждения кабины и силовой установки. Впрочем, неоднородность снежного покрова сильно ограничила поездки. Проблему обещают решить в следующих обновлениях.

Электрокар оснащен парой 60-киловаттных моторов и батареей емкостью 52,6 киловатт-часа, которая обеспечивает автономность около 50 километров. Запасной аккумулятор можно разместить вместе с оборудованием в задней части салона. Поскольку станция Принцесса Елизавета работает от ВИЭ, то и вездеход заряжают «зеленой» энергией, что снижает вредные выбросы до нуля.

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