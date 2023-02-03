Полярный электровездеход пришлось доработать из-за слишком теплого лета в Антарктиде

Фирме Venturi пришлось адаптировать электрический полярный вездеход Antarctica под антарктическое лето. Машине стало трудно пробираться через подтаявший снег, поэтому ей заменили ведущие колеса гусеничного привода, а также улучшили охлаждением кабины и силовой установки. На бельгийской станции Принцесса Елизавета крошечный вездеход работает с декабря 2021 года и за первое лето в Антарктиде он наездил 500 километров.

Монегасская компания Venturi известна прежде всего как участник чемпионата Формулы-E и создатель электрического стримлайнера Buckeye Bullet 3, разогнавшегося в Бонневиле до 576 километров в час. Однако в 2018-м фирма представила первый в мире электрический вездеход для полярников. Его назвали Antarctica, и уже в декабре 2021-го машиной начали пользоваться сотрудники бельгийской научной полярной исследовательской станции Принцесса Елизавета.

Venturi

Antarctica создавался для работы в условиях экстремально низких температур, до -50 градусов Цельсия. Но сейчас на Земле Королевы Мод где-то около -10, поэтому Venturi пришлось немного доработать вездеход. Во-первых, ему заменили зубчатые колеса, так как, забиваясь мокрым снегом, они стали мешать движению и создавать лишние вибрации. Во-вторых, добавили воздуховоды и вентиляционные решетки для охлаждения кабины и силовой установки. Впрочем, неоднородность снежного покрова сильно ограничила поездки. Проблему обещают решить в следующих обновлениях.