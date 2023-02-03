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1 час назад

Китайские автосалоны захватили треть российского рынка

Лера Букина

В России в 2022 году функционировали более 1 тыс. китайских дилерских центров. Это почти треть от всех автосалонов, которые работают на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю».

Бренды, которые входят в группу Chery, демонстрировали активное наращивание сетей. Omoda – лидер по количеству центров. Их насчитывается 108 штук. На второй строчке расположился Exeed (102 шт.), на третьей – сама Chery – (183 шт.). Затем идут Geely - 57 (142 шт.) и FAW - (104 шт.).

Отмечается, что в Россию пришли 487 новых шоу-румов марок из КНР. Haval опередила другие бренды по среднему числу продаж за год с одного автосалона - 285 единиц. Бренд Chery продал 210 штук, а у Geely – 172 штуки.

Ранее сообщалось, что, по данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», в начале текущего года в России удалось реализовать 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. Данный показатель демонстрирует снижение к аналогичному периоду 2022 года на 47%.

Отмечалось, что порядка 80% рынка в январе пришлось на автомобили России и КНР (18,4 тыс. и 17,2 тыс. шт. соответственно). При этом объем рынка марок из КНР увеличился в 2,1 раза, из РФ - на 5%. Lada, Chery, Haval, Geely и Kia названы наиболее востребованными брендами.

Автоновости,Видео,Chery,Geely,FAW,Kia,Lada,
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