Экс-дизайнер Ferrari и Lotus займется разработкой супервнедорожника Aehra

Aehra, итальянский стартап, представивший в ноябре концепт внедорожника с карбоновым кузовом и аккумулятором, нанял Франко Чиматти. Чиматти раньше был одним из главных технических директоров Ferrari, а также работал в Lotus над разработкой модульной платформы для электромобилей.

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Профессионал принимал участие в разработке Ferrari 456 GT и 550 Maranello и много лет возглавлял подразделение концепт-каров Ferrari. Тем не менее Эйра подчеркнул, что он назначил его на должность главного инженера в первую очередь за его опыт работы с Lotus. Помимо разработки упомянутой выше электрической платформы, Чиматти работал над стратегией электромобилей для Lotus, которую компания еще не начала реализовывать.