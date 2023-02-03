Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
27 минут назад

Aehra нанимает бывшего дизайнера Ferrari и Lotus для разработки своего супер-внедорожника

ПроКроссовер.ру

Aehra, итальянский стартап, представивший в ноябре концепт внедорожника с карбоновым кузовом и аккумулятором, нанял Франко Чиматти. Чиматти раньше был одним из главных технических директоров Ferrari, а также работал в Lotus над разработкой модульной платформы для электромобилей.

Экс-дизайнер Ferrari и Lotus займется разработкой супервнедорожника Aehra
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Профессионал принимал участие в разработке Ferrari 456 GT и 550 Maranello и много лет возглавлял подразделение концепт-каров Ferrari. Тем не менее Эйра подчеркнул, что он назначил его на должность главного инженера в первую очередь за его опыт работы с Lotus. Помимо разработки упомянутой выше электрической платформы, Чиматти работал над стратегией электромобилей для Lotus, которую компания еще не начала реализовывать.

Позднее в этом году Aera намерена расширить свой штат до двух десятков сотрудников. Первый пригодный для эксплуатации прототип внедорожника Aehra должен появиться к концу 2023 года, а продажи должны начаться в начале 2025 года. Позже компания планирует переработать ту же платформу для седана.

Автоновости,Ferrari 456,Lotus ,Ferrari,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители