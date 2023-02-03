Экс-дизайнер Ferrari и Lotus займется разработкой супервнедорожника Aehra

Aehra, итальянский стартап, представивший в ноябре концепт внедорожника с карбоновым кузовом и аккумулятором, нанял Франко Чиматти. Чиматти раньше был одним из главных технических директоров Ferrari, а также работал в Lotus над разработкой модульной платформы для электромобилей.
Профессионал принимал участие в разработке Ferrari 456 GT и 550 Maranello и много лет возглавлял подразделение концепт-каров Ferrari. Тем не менее Эйра подчеркнул, что он назначил его на должность главного инженера в первую очередь за его опыт работы с Lotus. Помимо разработки упомянутой выше электрической платформы, Чиматти работал над стратегией электромобилей для Lotus, которую компания еще не начала реализовывать.
Позднее в этом году Aera намерена расширить свой штат до двух десятков сотрудников. Первый пригодный для эксплуатации прототип внедорожника Aehra должен появиться к концу 2023 года, а продажи должны начаться в начале 2025 года. Позже компания планирует переработать ту же платформу для седана.