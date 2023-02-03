Известна дата премьеры обновленного BMW X5

Компания BMW готовится представить обновленный кроссовер X5. Как и предполагалось, премьера состоится в ближайшие дни — а именно, 7 февраля, если верить данным форума BMW Blog. Сама баварская марка пока держит срок дебюта в тайне. С рестайлингом X5 четвертого поколения, как ожидается, не получит значительных внешних изменений, но обзаведется новой мультимедийной системой и прибавит в мощности за счет новой гибридной силовой установки.
BMW не намерена отставать от конкурента Mercedes-Benz, представившего обновленный вариант GLE ранее на этой неделе. Впрочем, внешность X5 LCI (Life Cycle Impulse, или обновление в рамках жизненного цикла) уже рассекречена: в конце января блогерам слили пару снимков новинки, которая получила обновленный бамперы, новую оптику и решетку радиатора с подсветкой. Фонари получили другую графику и лишились прозрачных секций.
Более заметные новшества ожидаются внутри. Так, X5 должен достаться мультимедийный комплекс iDrive 8 с двумя экранами размерностью 12,3 и 14,9 дюйма, которым оснащаются все новинки баварцев. Недавно BMW презентовала более новую медиасистему iDrive 9, однако первым ее примерит не рестайлинговый X5. Возможно, она дебютирует на электрокарах Neue Klasse.
Инсайдеры прочат появление в гамме X5 более мощной версии. Нынешняя 388-сильная xDrive45e, появившаяся в 2019 году, может отправиться в отставку, а на ее место придет более мощный PHEV-вариант на базе трехлитровой наддувной «шестерки».
На европейском рынке X5 2023 года ожидаются в первом полугодии, а в США, где X5 является самым продаваемым BMW, новинка появится осенью. В прошлом году американцы купили порядка 82 тысяч экземпляров. Для сравнения, в России Lada Granta разошлась в количестве 95 879 экземпляров в 2022 году, став абсолютным лидером всего рынка.