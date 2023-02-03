Предприниматель нашел способ заработать на виновниках ДТП

Российским водителям стали поступать уведомления с требованием заплатить за ущерб в ДТП, которое было совершенно много лет назад. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», в ближайшее время подобный метод заработка будет только набирать обороты.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Александр Кряжев/РИА Новости

Как оказалось, после аварии страховщик отправляет владельцев авто на СТО, где им подсчитывают ущерб. Затем станция получает средства от страховой и выкупает у пострадавших их право затребовать долг. Через несколько лет по этому праву подают в суд. Таким образом, СТО пытается доказать, что разница между понесенными затратами на ремонт и выплатой от страховщика была несоразмерна. При этом, детали, которые были использованы при ремонте не всегда бывают хорошими.

Видео дня

Так, в мировые суды Санкт-Петербурга с начала 2021 года подали около 600 таких исков, в которых размер ущерба составляет не более 50 тысяч рублей, но есть иски и с большей суммой.

В большинстве из этих дел истцом выступает некий бизнесмен, владелец СТО Юрий Осипов, который считает свои действия законными. Таким образом, его компания, OOO «Автоград», в 2021 году заработала 96,9 млн рублей.

«Это абсолютно законная история, даже если одни суды нам отказывают, другим ничего не мешает принять положительное решение, так как право у нас не прецедентное. Если ответчик не согласен с повреждениями, он может заказать экспертизу, и суд ее назначит», — говорит Осипов.

Юристы тоже считают схему законной, так как, по ст. 1072 ГК РФ, гражданин должен выплатить разницу между возмещением от страховой и фактической суммой ущерба.

«Есть такое условие продажи долга, как составление договора цессии, когда одно лицо приобретает долговые обязательства у другого лица. Это положение закона часто применяется в отношении страховых компаний», — пояснил юрист Тимур Матвеев.

Эксперты считают, что в ближайшее время данный метод может набрать популярность, так как из-за западных санкций на рынке появилось много б\у деталей, поэтому при оценки понесенного ущерба будет все больше нестыковок, что в свою очередь даст право цессионерам взыскивать разницу.