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33 минуты назад

Компания Ford анонсировала функцию для кинолюбителей

Моя Москва.онлайн

Известно, что основное внимание в режиме для любителей кино уделяется информационно-развлекательной системе.

Компания Ford анонсировала функцию для любителей кино
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает издание SPEEDME.RU, несмотря на небольшую популярность автомобильных кинотеатров, компания Ford запатентовал соответствующий режим вождения для кинолюбителей.

В автомобильных кинотеатрах часто возникает проблема, что верхняя рамка лобового стекла загораживает обзор на экран. Автопроизводитель Ford решил исправить это, такая функция упоминается в описании патента компании.

Известно, что основное внимание в режиме для кинолюбителей уделяется информационно-развлекательной системе. Активизация режима позволит неограниченно использовать стереосистему, а также позволит оставлять кондиционер включенным.

Патент был подан еще в 2022 году, но в сеть он попал совсем недавно. Пока неизвестно, будет ли новый режим предлагаться в будущих моделях марки, однако идея получила одобрение у потребителей.

Автоновости,Ford,
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