Компания Ford анонсировала функцию для любителей кино

Известно, что основное внимание в режиме для любителей кино уделяется информационно-развлекательной системе.

Как сообщает издание SPEEDME.RU, несмотря на небольшую популярность автомобильных кинотеатров, компания Ford запатентовал соответствующий режим вождения для кинолюбителей.

В автомобильных кинотеатрах часто возникает проблема, что верхняя рамка лобового стекла загораживает обзор на экран. Автопроизводитель Ford решил исправить это, такая функция упоминается в описании патента компании.

Известно, что основное внимание в режиме для кинолюбителей уделяется информационно-развлекательной системе. Активизация режима позволит неограниченно использовать стереосистему, а также позволит оставлять кондиционер включенным.