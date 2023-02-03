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1 час назад

В России начались продажи новых пикапов Toyota Land Cruiser 79

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые утилитарные пикапы Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Пикапы Land Cruiser 79 предлагают дилеры из Москвы, при этом машины есть в наличии. Стоимость нового автомобиля песочного цвета без пробега начинается от 6,7 млн рублей.

По размерам Toyota Land Cruiser 79 схож со знакомым россиянам пикапом Nissan Navara, а также моделью Isuzu D-Max. Длина составляет 5220 мм, ширина – 1690 мм, высота – 1955 мм. Колесная база достигает 3180 мм. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором 4.0 мощностью 228 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

В оснащение автомобиля входит гидроусилитель руля, шноркель, лебедка, трехспицевый руль, кондиционер, электрические стеклоподъемники, мультимедийная система, USB-разъем, камера заднего вида, центральный замок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде дилер выставил на продажу партию кроссоверов Suzuki Vitara с мотором 1.4 и гибридной системой MHEV, такие авто ранее не предлагались на российском рынке.

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