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49 минут назад

Раскрыта стоимость машин Lada Niva Urban и Black

Лера Букина

«АвтоВАЗ» раскрыл стоимость новых двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Речь идет о Niva Urban и Niva Legend Black. Уточняется, что минимальная стоимость первой составит 869 500 рублей, второй - 878 500 рублей. Такой информацией поделилась пресс-служба компании.

Раскрыта стоимость машин Lada Niva Urban и Black
Фото: АВТОВАЗАВТОВАЗ

О возобновлении выпуска автомобилей стало известно в четверг, 2 февраля.

Urban имеет отличия от классической Niva Legend. В частности, ее наделили бамперами, которые интегрированы в силуэт кузова и окрашены в цвет кузова авто. Среди особенностей модели – наличие кондиционера, литых дисков, электростеклоподъемников, обогрева передних сидений, электропривода и обогрева наружных зеркал. Вместе с тем привычный функционал сохранился. Речь идет о высоком дорожном просвете, постоянном полном приводе, понижающей передаче и блокировке межосевого дифференциала.

Версия Black уникальна черными легкосплавными колесами, черной отделкой салона и особыми шильдиками. Эти характеристики отличают модель от Urban.

У данных версий есть стандартный мотор, указали в компании. Его объем составляет 1,7 л, мощность - 83 л.с. У внедорожников отсутствует система АBS.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о небольшом дефиците лакокрасочных материалов. Отмечалось, что нехватка наблюдается по отдельным оттенкам. В пресс-службе уточнили, что меры, которые позволят решить проблему, будут приняты в ближайшее время.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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