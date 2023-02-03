Раскрыта стоимость машин Lada Niva Urban и Black

«АвтоВАЗ» раскрыл стоимость новых двух версий внедорожника Lada Niva Legend. Речь идет о Niva Urban и Niva Legend Black. Уточняется, что минимальная стоимость первой составит 869 500 рублей, второй - 878 500 рублей. Такой информацией поделилась пресс-служба компании.

Фото: АВТОВАЗ АВТОВАЗ

О возобновлении выпуска автомобилей стало известно в четверг, 2 февраля.

Urban имеет отличия от классической Niva Legend. В частности, ее наделили бамперами, которые интегрированы в силуэт кузова и окрашены в цвет кузова авто. Среди особенностей модели – наличие кондиционера, литых дисков, электростеклоподъемников, обогрева передних сидений, электропривода и обогрева наружных зеркал. Вместе с тем привычный функционал сохранился. Речь идет о высоком дорожном просвете, постоянном полном приводе, понижающей передаче и блокировке межосевого дифференциала.

Версия Black уникальна черными легкосплавными колесами, черной отделкой салона и особыми шильдиками. Эти характеристики отличают модель от Urban.

У данных версий есть стандартный мотор, указали в компании. Его объем составляет 1,7 л, мощность - 83 л.с. У внедорожников отсутствует система АBS.