В России появится новый седан китайского бренда Voyah

В 2023 году китайский бренд Voyah представит на российском рынке новый седан Zhuiguang, сообщили представители компании во время открытия флагманского автосалона марки в Москве.

Премьера седана на российском рынке ожидается весной этого года. При этом его российское название не уточняется. Электрический седан Zhuiguang в модельной линейке Voyah появился осенью 2022 года. Автомобиль располагает двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 510 л.с. Запас хода, в зависимости от модификации, составляет 580 или 730 км.