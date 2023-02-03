Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
22 минуты назад

В России появится новый седан китайского бренда Voyah

Газета.Ru

В 2023 году китайский бренд Voyah представит на российском рынке новый седан Zhuiguang, сообщили представители компании во время открытия флагманского автосалона марки в Москве.

В России появится новый седан китайского бренда Voyah
Фото: VoyahVoyah

Премьера седана на российском рынке ожидается весной этого года. При этом его российское название не уточняется. Электрический седан Zhuiguang в модельной линейке Voyah появился осенью 2022 года. Автомобиль располагает двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 510 л.с. Запас хода, в зависимости от модификации, составляет 580 или 730 км.

В настоящее время россиянам предлагается за 8 млн рублей электрический кроссовер Voyah Free с двухмоторной силовой установкой.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители