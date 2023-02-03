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18 минут назад

Volvo выпустит шесть новых электромобилей за три года

Никита Бородкин

Volvo собирается создать полностью электрическую линейку автомобилей к 2030 году. Как сообщает Reuters, в их число войдут три внедорожника, два седана и минивэн, которые выпустят до 2026 года.

Volvo выпустит шесть новых электромобилей за три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым из внедорожников является EX90, поставки которого начнутся в начале 2024 года. Также летом 20223 года представят субкомпактный кроссовер EX30. Предположительно, третий внедорожник станет электрической альтернативой или даже заменой XC60.

Еще два седана будут принадлежать к тем же сегментам автомобилей, что и существующие S60 и S90. Вероятно, они будут носить название ES с номером, по аналогии с EX. Минивэн же будет аналогом 009 от Zeekr, его ориентируют на покупателей в Китае и он не будет продаваться за пределами местного рынка.

Подчеркивается, что не только минивэн, но и другие автомобили будут создаваться с учетом специфики Азии. В планах компании увеличить продажи своих моделей в этом регионе.

Автоновости,Volvo,
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