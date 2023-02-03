Первый серийный Nissan с твердотельным аккумулятором представят в 2028 году

Сообщается, что электромобиль японской марки с новой тяговой батареей появится в 2028 году. Ещё в компании рассказали о прекращении инвестиций в разработку двигателей внутреннего сгорания.

Фото: Nissan Nissan

Компания Nissan первой, ещё в 2010 году, выпустила на массовый рынок электромобиль, им был небольшой пятидверный хэтчбек Leaf. Сейчас на рынок вышел «зелёный» кроссовер Ariya, а в дальнейшем модельный ряд пополнится и другими «розеточными» новинками. Кроме того, производитель активно занимается разработкой твердотельных аккумуляторов. Собственный завод для выпуска таких тяговых батарей Ниссан намерен открыть к 2025-му, по плану на освоение технологии понадобится ещё год, а массовое производство начнётся в 2028-м. Тогда же японцы планируют представить первый серийный электромобиль с твердотельным аккумулятором.

Nissan Ariya

О планах японского производителя сообщает британский Autocar со ссылкой на старшего вице-президента Nissan по исследованиям и разработкам в Европе Дэвида Мосса. Он пояснил, что компания «входит в группу, лидирующую в области технологий», а также отметил, что Ниссан с помощью нынешних разработок собирается на 50% снизить стоимость аккумуляторов [твердотельных по сравнению с литий-ионными батареями]», а также удвоить плотность и увеличить втрое скорость зарядки.

Представитель Nissan рассказал о том, что специалисты компании работают с ведущими учёными Оксфордского университета: цель – создать полностью твердотельный аккумулятор, в котором не будет ни единого «жидкого элемента». Он отметил, что наличие жидкого электролита влияет «на эффективность хранения и передачи энергии, а также на мощность».

По словам Дэвида Мосса, твердотельные технологии позволят Nissan «открыть электрическую мобильность для секторов, которые сегодня недоступны»; речь идёт о полностью электрических полноразмерных пикапах и внедорожниках. При этом пока что в компании не намекнули на то, какая модель в 2028 году станет первым электрокаром Nissan с твердотельным аккумулятором.

Предполагается, что в основу этой новинки ляжет совершенно новая архитектура, подробностей о ней пока нет. Напомним, ещё осенью 2021 года, презентуя планы компании до 2030 года, Nissan показывал несколько электрических концептов, которые намекали на разнообразие сегментов авторынка, где будут востребованы батареи нового поколения: тогда были показаны небольшой пикап Surf-Out, вместительный минивэн Hang-Out и двухместный родстер Max-Out (вчера прошла презентация концепта во плоти).

Max-Out, Surf-Out и Hang-Out

При этом сообщается, что Nissan по-прежнему будет заниматься и разработками следующих поколений литий-ионных аккумуляторов. Предполагается, что вариант, созданный по новой технологии, будет представлен в течение следующих нескольких лет, а в 2028-м появится тяговая батарея без кобальта: это позволит снизить затраты на производство на 65% (спикер отметил, что сейчас исследование находится в продвинутой стадии).