Росстат в своем отчете сообщил о существенном увеличении средней стоимости автомобильных шин в России к 2023 году. Данная продукция подорожала на 23,5%, передает Autonews.ru.

Портал обратился к аналитикам портала «Дром» для оценки ситуации. Специалисты проанализировали, каких моделей это коснулось. Под наименьший рост цен попал российский бренд Viatti. Также невысокая динамика наблюдается у итальянского бренда Pirelli.

Наибольшее увеличение показателя продемонстрировали 16-дюймовые летние шины Hankook Ventus S1 Evo2 K117 — на 61%, до 7425 рублей с предыдущих 4607 рублей. Следовательно, за весь комплект придется отдать не 18 428 рублей, а 29 700 рублей. Шины Michelin Primacy 4 подскочили в цене на 27%, до 14 523 за штуку, Nexen Roadian HTX RH5 – на 30%, до 8 903 за штуку.

По зимним шинам ситуация следующая: стоимость моделей снизилась только у отечественных марок. Цена одной шины Cordiant Snow Cross 2 диаметром 18 дюймов в настоящее время составляет 7866 рублей, что показывает снижение на 7% к показателю предыдущего года.

В компании «Автокомплекс ЕвроАвто» отмечают, что наступление сезона смены резины в центральной полосе России ожидается только через полтора-два месяца. Вместе с тем, как заявили в фирме, спрос на летние шины наблюдается уже сейчас. И цены на них уже повысились к прошлому году у всех марок, даже российских. В компании это связывают с изменением поведения покупателей.

Также специалисты наблюдают увеличение числа объявлений о продаже новых шин за год на маркетплейсах. Их количество возросло в 2,5 раза.