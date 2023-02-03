Владелица BMW i4 узнала о необычном требовании для обновления ПО машины

Владелица BMW i4 узнала о необычном требовании для обновления прошивки автомобиля «по воздуху». Как сообщает The Drive, программа потребовала, чтобы машина находилась на ровной поверхности.

Фото: BMW AG 2020 BMW AG 2020

Обычно для обновления требуется полностью загрузить новое программное обеспечение и иметь достаточный заряд батареи. Кроме того, машину следует припарковать и выключить двигатель. Однако недавно обладательница BMW i4 Элиза Клэр узнала, что транспортное средство также необходимо парковать на ровной поверхности. В соцсетях она опубликовала кадры с соответствующей ошибкой.

«Дорога слишком крутая, чтобы начинать установку. Пожалуйста, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности», — говорилось в уведомлении.

Сама женщина живет на холме, и припарковать свое транспортное средство рядом со своим домом необходимым для обновления образом у нее не получается.