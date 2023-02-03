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30 минут назад

На бывшем автозаводе Ford в Ленинградской области займутся обработкой дерева

Motor.ru

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности сообщило, что на территории бывшего автозавода компании Ford, расположенном в городе Всеволожске Ленинградской области, наладит собственное производство деревообрабатывающее предприятие. При этом часть площадки принадлежит южнокорейскому производителю автокомпонентов.

На бывшем автозаводе Ford во Всеволожске займутся обработкой дерева
Фото: DepositphotosDepositphotos

В конце 2021 году после того, как компания Ford перестала собирать и продавать в России собственные автомобили, автозавод во Всеволжоске передали южнокорейской фирме Sungwoo Hitech, которая занимается производством запчастей и расходных материалов для транспортных средств. Однако бренд отложил запуск производства из-за внутренних проблем.

В прошлом году договор на аренду части территории завода заключила деревообрабатывающая компания. В настоящий момент специалисты настраивают оборудование, которое позволит выпускать собственную продукцию.

В конце января стало известно, что автозавод одной из иностранных компаний в Санкт-Петербурге превратят в образовательный кластер. При этом какую площадку ожидает модернизация, пока неизвестно.

Автоновости,Ford,
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